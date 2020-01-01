Токеномика RUGMAN ($RUG)

Токеномика RUGMAN ($RUG)

Откройте для себя ключевую информацию о RUGMAN ($RUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RUGMAN ($RUG)

RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug.

BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.

Официальный сайт:
https://rugman.io/

Токеномика и анализ цен RUGMAN ($RUG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RUGMAN ($RUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 694,38K
$ 694,38K$ 694,38K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 694,38K
$ 694,38K$ 694,38K
Исторический максимум:
$ 0,232666
$ 0,232666$ 0,232666
Исторический минимум:
$ 0,00307891
$ 0,00307891$ 0,00307891
Текущая цена:
$ 0,00694382
$ 0,00694382$ 0,00694382

Токеномика RUGMAN ($RUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RUGMAN ($RUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $RUG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $RUG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $RUG, изучите текущую цену $RUG!

Прогноз цены $RUG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.