Токеномика Roobee (ROOBEE) Откройте для себя ключевую информацию о Roobee (ROOBEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Roobee (ROOBEE) Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Официальный сайт: https://roobee.io/ Купить ROOBEE сейчас!

Токеномика и анализ цен Roobee (ROOBEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roobee (ROOBEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 156,64K $ 156,64K $ 156,64K Общее предложение: $ 5,40B $ 5,40B $ 5,40B Оборотное предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 702,26K $ 702,26K $ 702,26K Исторический максимум: $ 0,02084178 $ 0,02084178 $ 0,02084178 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012947 $ 0,00012947 $ 0,00012947 Узнайте больше о цене Roobee (ROOBEE)

Токеномика Roobee (ROOBEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Roobee (ROOBEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROOBEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROOBEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROOBEE, изучите текущую цену ROOBEE!

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