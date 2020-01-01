Токеномика Roobee (ROOBEE)

Токеномика Roobee (ROOBEE)

Откройте для себя ключевую информацию о Roobee (ROOBEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Roobee (ROOBEE)

Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io)

Официальный сайт:
https://roobee.io/

Токеномика и анализ цен Roobee (ROOBEE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roobee (ROOBEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 156,64K
$ 156,64K$ 156,64K
Общее предложение:
$ 5,40B
$ 5,40B$ 5,40B
Оборотное предложение:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 702,26K
$ 702,26K$ 702,26K
Исторический максимум:
$ 0,02084178
$ 0,02084178$ 0,02084178
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00012947
$ 0,00012947$ 0,00012947

Токеномика Roobee (ROOBEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Roobee (ROOBEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ROOBEE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ROOBEE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROOBEE, изучите текущую цену ROOBEE!

Прогноз цены ROOBEE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.