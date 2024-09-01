Токеномика Ronnie (RONNIE)

Токеномика Ronnie (RONNIE)

Откройте для себя ключевую информацию о Ronnie (RONNIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ronnie (RONNIE)

$Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development.

Официальный сайт:
https://rronsol.xyz/
Whitepaper:
https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Ronnie (RONNIE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ronnie (RONNIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 204,36K
$ 204,36K$ 204,36K
Общее предложение:
$ 899,30M
$ 899,30M$ 899,30M
Оборотное предложение:
$ 899,30M
$ 899,30M$ 899,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 204,36K
$ 204,36K$ 204,36K
Исторический максимум:
$ 0,01198027
$ 0,01198027$ 0,01198027
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00022725
$ 0,00022725$ 0,00022725

Токеномика Ronnie (RONNIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ronnie (RONNIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RONNIE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RONNIE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RONNIE, изучите текущую цену RONNIE!

Прогноз цены RONNIE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.