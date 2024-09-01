Токеномика Ronnie (RONNIE) Откройте для себя ключевую информацию о Ronnie (RONNIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ronnie (RONNIE) $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. Официальный сайт: https://rronsol.xyz/ Whitepaper: https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf Купить RONNIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Ronnie (RONNIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ronnie (RONNIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 204,36K $ 204,36K $ 204,36K Общее предложение: $ 899,30M $ 899,30M $ 899,30M Оборотное предложение: $ 899,30M $ 899,30M $ 899,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 204,36K $ 204,36K $ 204,36K Исторический максимум: $ 0,01198027 $ 0,01198027 $ 0,01198027 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022725 $ 0,00022725 $ 0,00022725 Узнайте больше о цене Ronnie (RONNIE)

Токеномика Ronnie (RONNIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ronnie (RONNIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RONNIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RONNIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RONNIE, изучите текущую цену RONNIE!

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