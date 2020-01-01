Токеномика Rollbit Coin (RLB) Откройте для себя ключевую информацию о Rollbit Coin (RLB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rollbit Coin (RLB) The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Официальный сайт: https://rollbit.com/ Whitepaper: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Купить RLB сейчас!

Токеномика и анализ цен Rollbit Coin (RLB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rollbit Coin (RLB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80,05M $ 80,05M $ 80,05M Общее предложение: $ 2,04B $ 2,04B $ 2,04B Оборотное предложение: $ 2,04B $ 2,04B $ 2,04B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,06M $ 80,06M $ 80,06M Исторический максимум: $ 0,264358 $ 0,264358 $ 0,264358 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,03930995 $ 0,03930995 $ 0,03930995 Узнайте больше о цене Rollbit Coin (RLB)

Токеномика Rollbit Coin (RLB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rollbit Coin (RLB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RLB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RLB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RLB, изучите текущую цену RLB!

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