Токеномика Robotics Intelligence (RI) Откройте для себя ключевую информацию о Robotics Intelligence (RI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Robotics Intelligence (RI) Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities. Официальный сайт: https://rimind.io/ Whitepaper: https://rimind.io/publications/Robotics_Intelligence_Whitepaper.pdf Купить RI сейчас!

Токеномика и анализ цен Robotics Intelligence (RI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Robotics Intelligence (RI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,76K $ 24,76K $ 24,76K Общее предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Оборотное предложение: $ 949,89M $ 949,89M $ 949,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,07K $ 26,07K $ 26,07K Исторический максимум: $ 0,00117042 $ 0,00117042 $ 0,00117042 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Robotics Intelligence (RI)

Токеномика Robotics Intelligence (RI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Robotics Intelligence (RI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RI, изучите текущую цену RI!

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