Токеномика RNA (RNA)

Токеномика RNA (RNA)

Откройте для себя ключевую информацию о RNA (RNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RNA (RNA)

I think RNA has amazing potential. @elonmusk 🧬 Welcome to $RNA, where the future of memes is encoded in every strand! Inspired by the magic of ribonucleic acid, $RNA weaves humor, innovation, and the power of community into one epic meme coin. Just like RNA is the messenger of life, $RNA delivers unstoppable vibes to the crypto world.🧬 Here, every holder is a part of our genetic code—flexible, adaptive, and ready to evolve. Dive into the $RNA ecosystem, where the meme game is strong, and the gains? Even stronger. 🧪

Официальный сайт:
https://rnacto.xyz

Токеномика и анализ цен RNA (RNA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RNA (RNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 87,48K
$ 87,48K$ 87,48K
Общее предложение:
$ 42 016,81T
$ 42 016,81T$ 42 016,81T
Оборотное предложение:
$ 42 016,81T
$ 42 016,81T$ 42 016,81T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 87,48K
$ 87,48K$ 87,48K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика RNA (RNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RNA (RNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RNA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RNA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RNA, изучите текущую цену RNA!

Прогноз цены RNA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.