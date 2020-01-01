Токеномика Rizzyear (RIZZYEAR) Откройте для себя ключевую информацию о Rizzyear (RIZZYEAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rizzyear (RIZZYEAR) $Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact. Официальный сайт: https://rizzyear.uwu.ai/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Hd8P4mBvq4utlctUyFdrE1u-5_nNsVko/view Купить RIZZYEAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Rizzyear (RIZZYEAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rizzyear (RIZZYEAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22.98K $ 22.98K $ 22.98K Общее предложение: $ 921.04M $ 921.04M $ 921.04M Оборотное предложение: $ 921.04M $ 921.04M $ 921.04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22.98K $ 22.98K $ 22.98K Исторический максимум: $ 0.00371607 $ 0.00371607 $ 0.00371607 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rizzyear (RIZZYEAR)

Токеномика Rizzyear (RIZZYEAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rizzyear (RIZZYEAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIZZYEAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIZZYEAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZZYEAR, изучите текущую цену RIZZYEAR!

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