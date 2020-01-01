Токеномика Rizzmas (RIZZMAS)

Токеномика Rizzmas (RIZZMAS)

Откройте для себя ключевую информацию о Rizzmas (RIZZMAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rizzmas (RIZZMAS)

Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends.

Официальный сайт:
https://rizzmas.lol/

Токеномика и анализ цен Rizzmas (RIZZMAS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rizzmas (RIZZMAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,34M
$ 3,34M$ 3,34M
Общее предложение:
$ 496,61B
$ 496,61B$ 496,61B
Оборотное предложение:
$ 496,61B
$ 496,61B$ 496,61B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,34M
$ 3,34M$ 3,34M
Исторический максимум:
$ 0,00018285
$ 0,00018285$ 0,00018285
Исторический минимум:
$ 0,00000121
$ 0,00000121$ 0,00000121
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Rizzmas (RIZZMAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rizzmas (RIZZMAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RIZZMAS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RIZZMAS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZZMAS, изучите текущую цену RIZZMAS!

Прогноз цены RIZZMAS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.