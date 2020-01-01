Токеномика Rizzmas (RIZZMAS) Откройте для себя ключевую информацию о Rizzmas (RIZZMAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rizzmas (RIZZMAS) Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends. Официальный сайт: https://rizzmas.lol/ Купить RIZZMAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Rizzmas (RIZZMAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rizzmas (RIZZMAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,34M $ 3,34M $ 3,34M Общее предложение: $ 496,61B $ 496,61B $ 496,61B Оборотное предложение: $ 496,61B $ 496,61B $ 496,61B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,34M $ 3,34M $ 3,34M Исторический максимум: $ 0,00018285 $ 0,00018285 $ 0,00018285 Исторический минимум: $ 0,00000121 $ 0,00000121 $ 0,00000121 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rizzmas (RIZZMAS)

Токеномика Rizzmas (RIZZMAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rizzmas (RIZZMAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIZZMAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIZZMAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZZMAS, изучите текущую цену RIZZMAS!

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