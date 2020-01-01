Токеномика Rizz (RIZZ) Откройте для себя ключевую информацию о Rizz (RIZZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rizz (RIZZ) $RIZZ I Charm and attract with effortless magnetism. RIZZ represents the ability to charm and attract with extensive magnetism. RIZZ is tokenized charisma and attractiveness. Rizz is a community driven project on the ethereum blockchain. Rizz is short for charisma and this project has plenty of it. Do you even have $rizz? Holders have grow by 50% since the CTO, same for our followers on X, market cap has also improved and content is being delivered, we’ve recently updated all our socials with the rebranding causing this increase. Roadmap is to growth the community and make the best and most memorable content to generate mass adaption Официальный сайт: https://www.rizz.life/ Купить RIZZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Rizz (RIZZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rizz (RIZZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,19K $ 35,19K $ 35,19K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,19K $ 35,19K $ 35,19K Исторический максимум: $ 0,0144525 $ 0,0144525 $ 0,0144525 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035191 $ 0,00035191 $ 0,00035191 Узнайте больше о цене Rizz (RIZZ)

Токеномика Rizz (RIZZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rizz (RIZZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIZZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIZZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZZ, изучите текущую цену RIZZ!

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