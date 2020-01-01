Токеномика Ripple USD (RLUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Ripple USD (RLUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ripple USD (RLUSD) Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner. Официальный сайт: https://ripple.com/solutions/stablecoin/ Купить RLUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Ripple USD (RLUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ripple USD (RLUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 455,23M $ 455,23M $ 455,23M Общее предложение: $ 455,24M $ 455,24M $ 455,24M Оборотное предложение: $ 455,24M $ 455,24M $ 455,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 455,23M $ 455,23M $ 455,23M Исторический максимум: $ 1,073 $ 1,073 $ 1,073 Исторический минимум: $ 0,962292 $ 0,962292 $ 0,962292 Текущая цена: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Узнайте больше о цене Ripple USD (RLUSD)

Токеномика Ripple USD (RLUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ripple USD (RLUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RLUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RLUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RLUSD, изучите текущую цену RLUSD!

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