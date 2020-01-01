Токеномика RioDeFi (RFUEL) Откройте для себя ключевую информацию о RioDeFi (RFUEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RioDeFi (RFUEL) Официальный сайт: https://riodefi.com/ Купить RFUEL сейчас!

Токеномика и анализ цен RioDeFi (RFUEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RioDeFi (RFUEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 208,65K $ 208,65K $ 208,65K Общее предложение: $ 358,03M $ 358,03M $ 358,03M Оборотное предложение: $ 224,54M $ 224,54M $ 224,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 332,69K $ 332,69K $ 332,69K Исторический максимум: $ 0,260951 $ 0,260951 $ 0,260951 Исторический минимум: $ 0,00005808 $ 0,00005808 $ 0,00005808 Текущая цена: $ 0,00092922 $ 0,00092922 $ 0,00092922 Узнайте больше о цене RioDeFi (RFUEL)

Токеномика RioDeFi (RFUEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RioDeFi (RFUEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RFUEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RFUEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RFUEL, изучите текущую цену RFUEL!

Прогноз цены RFUEL Хотите узнать, куда может двигаться RFUEL? Наша страница прогноза цены RFUEL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RFUEL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!