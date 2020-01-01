Токеномика RIFT AI (RIFT) Откройте для себя ключевую информацию о RIFT AI (RIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RIFT AI (RIFT) The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. Официальный сайт: https://rift.ai/ Whitepaper: https://faq.rift.ai/ Купить RIFT сейчас!

Токеномика и анализ цен RIFT AI (RIFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RIFT AI (RIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,64M $ 7,64M $ 7,64M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,64M $ 7,64M $ 7,64M Исторический максимум: $ 0,02960724 $ 0,02960724 $ 0,02960724 Исторический минимум: $ 0,00606932 $ 0,00606932 $ 0,00606932 Текущая цена: $ 0,00764355 $ 0,00764355 $ 0,00764355 Узнайте больше о цене RIFT AI (RIFT)

Токеномика RIFT AI (RIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RIFT AI (RIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIFT, изучите текущую цену RIFT!

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