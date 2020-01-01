Токеномика RFOX (RFOX) Откройте для себя ключевую информацию о RFOX (RFOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RFOX (RFOX) RFOX's vision is to be the global leader in immersive metaverse experiences focused on retail, media, gaming, & rewards. RFOX token is the multichain digital asset that fuels the RFOX metaverse ecosystem and its immersive technology. Официальный сайт: https://www.rfox.com/ Купить RFOX сейчас!

Токеномика и анализ цен RFOX (RFOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RFOX (RFOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 739.83K $ 739.83K $ 739.83K Общее предложение: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Оборотное предложение: $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 762.52K $ 762.52K $ 762.52K Исторический максимум: $ 0.377778 $ 0.377778 $ 0.377778 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00038367 $ 0.00038367 $ 0.00038367 Узнайте больше о цене RFOX (RFOX)

Токеномика RFOX (RFOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RFOX (RFOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RFOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RFOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RFOX, изучите текущую цену RFOX!

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