Токеномика rexbt by Virtuals (REXBT) Откройте для себя ключевую информацию о rexbt by Virtuals (REXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о rexbt by Virtuals (REXBT) Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike. Официальный сайт: https://rexbt.ai/ Купить REXBT сейчас!

Токеномика и анализ цен rexbt by Virtuals (REXBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене rexbt by Virtuals (REXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,86K $ 48,86K $ 48,86K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,86K $ 48,86K $ 48,86K Исторический максимум: $ 0,00419595 $ 0,00419595 $ 0,00419595 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене rexbt by Virtuals (REXBT)

Токеномика rexbt by Virtuals (REXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики rexbt by Virtuals (REXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REXBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REXBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REXBT, изучите текущую цену REXBT!

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