Токеномика REVV (REVV)

Токеномика REVV (REVV)

Откройте для себя ключевую информацию о REVV (REVV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о REVV (REVV)

REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon.

REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

Официальный сайт:
https://www.motorverse.com
Whitepaper:
https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper

Токеномика и анализ цен REVV (REVV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене REVV (REVV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M
Общее предложение:
$ 3,00B
$ 3,00B$ 3,00B
Оборотное предложение:
$ 1,11B
$ 1,11B$ 1,11B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,99M
$ 2,99M$ 2,99M
Исторический максимум:
$ 0,632317
$ 0,632317$ 0,632317
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00099722
$ 0,00099722$ 0,00099722

Токеномика REVV (REVV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики REVV (REVV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REVV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REVV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REVV, изучите текущую цену REVV!

Прогноз цены REVV

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.