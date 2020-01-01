Токеномика REVV (REVV) Откройте для себя ключевую информацию о REVV (REVV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о REVV (REVV) REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model. Официальный сайт: https://www.motorverse.com Whitepaper: https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper Купить REVV сейчас!

Токеномика и анализ цен REVV (REVV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене REVV (REVV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,99M $ 2,99M $ 2,99M Исторический максимум: $ 0,632317 $ 0,632317 $ 0,632317 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00099722 $ 0,00099722 $ 0,00099722 Узнайте больше о цене REVV (REVV)

Токеномика REVV (REVV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики REVV (REVV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REVV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REVV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REVV, изучите текущую цену REVV!

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