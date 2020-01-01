Токеномика Revuto (REVU) Откройте для себя ключевую информацию о Revuto (REVU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Revuto (REVU) In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Официальный сайт: https://crypto.revuto.com/ Купить REVU сейчас!

Токеномика и анализ цен Revuto (REVU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Revuto (REVU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 690,34K $ 690,34K $ 690,34K Общее предложение: $ 280,13M $ 280,13M $ 280,13M Оборотное предложение: $ 135,11M $ 135,11M $ 135,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Исторический максимум: $ 0,240161 $ 0,240161 $ 0,240161 Исторический минимум: $ 0,00466887 $ 0,00466887 $ 0,00466887 Текущая цена: $ 0,00510932 $ 0,00510932 $ 0,00510932 Узнайте больше о цене Revuto (REVU)

Токеномика Revuto (REVU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Revuto (REVU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REVU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REVU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REVU, изучите текущую цену REVU!

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