Токеномика Retard Finance (REFI) Откройте для себя ключевую информацию о Retard Finance (REFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Retard Finance (REFI) Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense. Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1910225626109186284 Купить REFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Retard Finance (REFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Retard Finance (REFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,88K $ 75,88K $ 75,88K Общее предложение: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M Оборотное предложение: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,88K $ 75,88K $ 75,88K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Retard Finance (REFI)

Токеномика Retard Finance (REFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Retard Finance (REFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REFI, изучите текущую цену REFI!

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