Токеномика Restaked Swell ETH (RSWETH) Откройте для себя ключевую информацию о Restaked Swell ETH (RSWETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Restaked Swell ETH (RSWETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Restaked Swell ETH (RSWETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 90,86M $ 90,86M $ 90,86M Общее предложение: $ 35,23K $ 35,23K $ 35,23K Оборотное предложение: $ 35,23K $ 35,23K $ 35,23K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 90,86M $ 90,86M $ 90,86M Исторический максимум: $ 17 684,38 $ 17 684,38 $ 17 684,38 Исторический минимум: $ 1 442,67 $ 1 442,67 $ 1 442,67 Текущая цена: $ 2 579,11 $ 2 579,11 $ 2 579,11 Узнайте больше о цене Restaked Swell ETH (RSWETH)

Токеномика Restaked Swell ETH (RSWETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Restaked Swell ETH (RSWETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSWETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSWETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSWETH, изучите текущую цену RSWETH!

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