Токеномика Restake Finance (RSTK) Откройте для себя ключевую информацию о Restake Finance (RSTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Restake Finance (RSTK) Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Официальный сайт: https://www.restakefinance.com/ Whitepaper: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer Купить RSTK сейчас!

Токеномика и анализ цен Restake Finance (RSTK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Restake Finance (RSTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 199,61K $ 199,61K $ 199,61K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 38,26M $ 38,26M $ 38,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 521,77K $ 521,77K $ 521,77K Исторический максимум: $ 2,8 $ 2,8 $ 2,8 Исторический минимум: $ 0,00322433 $ 0,00322433 $ 0,00322433 Текущая цена: $ 0,00521768 $ 0,00521768 $ 0,00521768 Узнайте больше о цене Restake Finance (RSTK)

Токеномика Restake Finance (RSTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Restake Finance (RSTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSTK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSTK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSTK, изучите текущую цену RSTK!

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