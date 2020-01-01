Токеномика Restake Finance (RSTK)

Токеномика Restake Finance (RSTK)

Откройте для себя ключевую информацию о Restake Finance (RSTK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Restake Finance (RSTK)

Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer.

We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.

Официальный сайт:
https://www.restakefinance.com/
Whitepaper:
https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer

Токеномика и анализ цен Restake Finance (RSTK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Restake Finance (RSTK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 199,61K
$ 199,61K$ 199,61K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 38,26M
$ 38,26M$ 38,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 521,77K
$ 521,77K$ 521,77K
Исторический максимум:
$ 2,8
$ 2,8$ 2,8
Исторический минимум:
$ 0,00322433
$ 0,00322433$ 0,00322433
Текущая цена:
$ 0,00521768
$ 0,00521768$ 0,00521768

Токеномика Restake Finance (RSTK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Restake Finance (RSTK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RSTK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RSTK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSTK, изучите текущую цену RSTK!

Прогноз цены RSTK

Хотите узнать, куда может двигаться RSTK? Наша страница прогноза цены RSTK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.