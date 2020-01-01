Токеномика Resolv wstUSR (WSTUSR) Откройте для себя ключевую информацию о Resolv wstUSR (WSTUSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Resolv wstUSR (WSTUSR) What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Официальный сайт: https://resolv.xyz/ Купить WSTUSR сейчас!

Токеномика и анализ цен Resolv wstUSR (WSTUSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Resolv wstUSR (WSTUSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 120,44M $ 120,44M $ 120,44M Общее предложение: $ 110,61M $ 110,61M $ 110,61M Оборотное предложение: $ 110,61M $ 110,61M $ 110,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,44M $ 120,44M $ 120,44M Исторический максимум: $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 Исторический минимум: $ 0,58995 $ 0,58995 $ 0,58995 Текущая цена: $ 1,089 $ 1,089 $ 1,089 Узнайте больше о цене Resolv wstUSR (WSTUSR)

Токеномика Resolv wstUSR (WSTUSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Resolv wstUSR (WSTUSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSTUSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSTUSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSTUSR, изучите текущую цену WSTUSR!

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