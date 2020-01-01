Токеномика Resolv wstUSR (WSTUSR)

Токеномика Resolv wstUSR (WSTUSR)

Откройте для себя ключевую информацию о Resolv wstUSR (WSTUSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Resolv wstUSR (WSTUSR)

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar.

The protocol's main features include:

Issuance and redemption of USR against other tokens;

Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions;

Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized.

Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

Официальный сайт:
https://resolv.xyz/

Токеномика и анализ цен Resolv wstUSR (WSTUSR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Resolv wstUSR (WSTUSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 120,44M
$ 120,44M$ 120,44M
Общее предложение:
$ 110,61M
$ 110,61M$ 110,61M
Оборотное предложение:
$ 110,61M
$ 110,61M$ 110,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 120,44M
$ 120,44M$ 120,44M
Исторический максимум:
$ 1,11
$ 1,11$ 1,11
Исторический минимум:
$ 0,58995
$ 0,58995$ 0,58995
Текущая цена:
$ 1,089
$ 1,089$ 1,089

Токеномика Resolv wstUSR (WSTUSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Resolv wstUSR (WSTUSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WSTUSR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WSTUSR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSTUSR, изучите текущую цену WSTUSR!

Прогноз цены WSTUSR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.