Токеномика Resolv USR (USR) Откройте для себя ключевую информацию о Resolv USR (USR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Resolv USR (USR) Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. Официальный сайт: https://www.resolv.xyz/ Whitepaper: https://docs.resolv.xyz/litepaper Купить USR сейчас!

Токеномика и анализ цен Resolv USR (USR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Resolv USR (USR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 221,15M $ 221,15M $ 221,15M Общее предложение: $ 221,21M $ 221,21M $ 221,21M Оборотное предложение: $ 221,21M $ 221,21M $ 221,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 221,15M $ 221,15M $ 221,15M Исторический максимум: $ 1,022 $ 1,022 $ 1,022 Исторический минимум: $ 0,959194 $ 0,959194 $ 0,959194 Текущая цена: $ 0,999539 $ 0,999539 $ 0,999539 Узнайте больше о цене Resolv USR (USR)

Токеномика Resolv USR (USR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Resolv USR (USR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USR, изучите текущую цену USR!

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