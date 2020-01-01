Токеномика Resolv USR (USR)

Токеномика Resolv USR (USR)

Откройте для себя ключевую информацию о Resolv USR (USR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Resolv USR (USR)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

Официальный сайт:
https://www.resolv.xyz/
Whitepaper:
https://docs.resolv.xyz/litepaper

Токеномика и анализ цен Resolv USR (USR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Resolv USR (USR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 221,15M
$ 221,15M$ 221,15M
Общее предложение:
$ 221,21M
$ 221,21M$ 221,21M
Оборотное предложение:
$ 221,21M
$ 221,21M$ 221,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 221,15M
$ 221,15M$ 221,15M
Исторический максимум:
$ 1,022
$ 1,022$ 1,022
Исторический минимум:
$ 0,959194
$ 0,959194$ 0,959194
Текущая цена:
$ 0,999539
$ 0,999539$ 0,999539

Токеномика Resolv USR (USR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Resolv USR (USR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USR, изучите текущую цену USR!

Прогноз цены USR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.