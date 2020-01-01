Токеномика Renzo Restaked SOL (EZSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Renzo Restaked SOL (EZSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Renzo Restaked SOL (EZSOL) Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Официальный сайт: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Whitepaper: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ Купить EZSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Renzo Restaked SOL (EZSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renzo Restaked SOL (EZSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,92M $ 49,92M $ 49,92M Общее предложение: $ 262,49K $ 262,49K $ 262,49K Оборотное предложение: $ 262,49K $ 262,49K $ 262,49K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,92M $ 49,92M $ 49,92M Исторический максимум: $ 344,19 $ 344,19 $ 344,19 Исторический минимум: $ 113,54 $ 113,54 $ 113,54 Текущая цена: $ 190,22 $ 190,22 $ 190,22 Узнайте больше о цене Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Токеномика Renzo Restaked SOL (EZSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Renzo Restaked SOL (EZSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EZSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EZSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EZSOL, изучите текущую цену EZSOL!

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