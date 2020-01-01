Токеномика renBTC (RENBTC) Откройте для себя ключевую информацию о renBTC (RENBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о renBTC (RENBTC) REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.) Официальный сайт: https://renproject.io/ Whitepaper: https://github.com/renproject/ren/wiki/Introduction Купить RENBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен renBTC (RENBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене renBTC (RENBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,22M $ 6,22M $ 6,22M Общее предложение: $ 304,50 $ 304,50 $ 304,50 Оборотное предложение: $ 304,50 $ 304,50 $ 304,50 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,22M $ 6,22M $ 6,22M Исторический максимум: $ 102 983 $ 102 983 $ 102 983 Исторический минимум: $ 2 235,69 $ 2 235,69 $ 2 235,69 Текущая цена: $ 20 430 $ 20 430 $ 20 430 Узнайте больше о цене renBTC (RENBTC)

Токеномика renBTC (RENBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики renBTC (RENBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RENBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RENBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RENBTC, изучите текущую цену RENBTC!

Прогноз цены RENBTC Хотите узнать, куда может двигаться RENBTC? Наша страница прогноза цены RENBTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RENBTC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!