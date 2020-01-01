Токеномика renBTC (RENBTC)

Токеномика renBTC (RENBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о renBTC (RENBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о renBTC (RENBTC)

REN Tokenized BTC

Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)

Официальный сайт:
https://renproject.io/
Whitepaper:
https://github.com/renproject/ren/wiki/Introduction

Токеномика и анализ цен renBTC (RENBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене renBTC (RENBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,22M
$ 6,22M$ 6,22M
Общее предложение:
$ 304,50
$ 304,50$ 304,50
Оборотное предложение:
$ 304,50
$ 304,50$ 304,50
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,22M
$ 6,22M$ 6,22M
Исторический максимум:
$ 102 983
$ 102 983$ 102 983
Исторический минимум:
$ 2 235,69
$ 2 235,69$ 2 235,69
Текущая цена:
$ 20 430
$ 20 430$ 20 430

Токеномика renBTC (RENBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики renBTC (RENBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RENBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RENBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RENBTC, изучите текущую цену RENBTC!

Прогноз цены RENBTC

Хотите узнать, куда может двигаться RENBTC? Наша страница прогноза цены RENBTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.