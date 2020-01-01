Токеномика remilio (REMILIO)

Токеномика remilio (REMILIO)

Откройте для себя ключевую информацию о remilio (REMILIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о remilio (REMILIO)

we are remilio. study remilio.

Официальный сайт:
https://remiliocorp.com/

Токеномика и анализ цен remilio (REMILIO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене remilio (REMILIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 994,76M
$ 994,76M$ 994,76M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 151,24K
$ 151,24K$ 151,24K
Исторический максимум:
$ 0,01344348
$ 0,01344348$ 0,01344348
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00015303
$ 0,00015303$ 0,00015303

Токеномика remilio (REMILIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики remilio (REMILIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REMILIO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REMILIO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REMILIO, изучите текущую цену REMILIO!

Прогноз цены REMILIO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.