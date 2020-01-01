Токеномика Regen (REGEN) Откройте для себя ключевую информацию о Regen (REGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Regen (REGEN) REGEN coin is the token for the Regen Network Platform Официальный сайт: https://www.regen.network/ Whitepaper: https://regen-network.gitlab.io/whitepaper/Economics.pdf Купить REGEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Regen (REGEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Regen (REGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Общее предложение: $ 148,35M $ 148,35M $ 148,35M Оборотное предложение: $ 148,35M $ 148,35M $ 148,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Исторический максимум: $ 5,07 $ 5,07 $ 5,07 Исторический минимум: $ 0,00559539 $ 0,00559539 $ 0,00559539 Текущая цена: $ 0,018265 $ 0,018265 $ 0,018265 Узнайте больше о цене Regen (REGEN)

Токеномика Regen (REGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Regen (REGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REGEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REGEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REGEN, изучите текущую цену REGEN!

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