Токеномика ReddCoin (RDD) Откройте для себя ключевую информацию о ReddCoin (RDD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ReddCoin (RDD) Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity). Официальный сайт: https://www.reddcoin.com Whitepaper: https://redd.love/assets/doc/Redd-Paper.pdf Купить RDD сейчас!

Токеномика и анализ цен ReddCoin (RDD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ReddCoin (RDD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Общее предложение: $ 33,43B $ 33,43B $ 33,43B Оборотное предложение: $ 33,43B $ 33,43B $ 33,43B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Исторический максимум: $ 0,0305647 $ 0,0305647 $ 0,0305647 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ReddCoin (RDD)

Токеномика ReddCoin (RDD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ReddCoin (RDD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RDD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RDD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDD, изучите текущую цену RDD!

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