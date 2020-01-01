Токеномика Redacted Terminal (███)

Токеномика Redacted Terminal (███)

Откройте для себя ключевую информацию о Redacted Terminal (███), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Redacted Terminal (███)

The ██████ R&D DAO is a decentralized initiative dedicated to advancing the field of ██████████ through innovative research and development. Our focus lies in harnessing the potential of AI ██████, deploying swarms of ██████ agents, and exploring the complexities of ████████████ materials.

Utilizing tensor ██████, we aim to revolutionize computational methods in ██████████. Our commitment to ██████████ and privacy drives our work in advanced encryption ██████████, countering digital ████████████ and enhancing data security.

Delving into 4th order ██████████ in physics, we seek to uncover new principles governing the universe. In genomics, our research strives to decode intricate biological ██████████, pushing the boundaries of modern science.

The ██████ R&D DAO stands at the forefront of esoteric and controversial deep science topics, fostering innovation and challenging conventional ██████████.

Официальный сайт:
https://www.redactedterminal.com/

Токеномика и анализ цен Redacted Terminal (███)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Redacted Terminal (███), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 134,18K
$ 134,18K$ 134,18K
Общее предложение:
$ 1,10B
$ 1,10B$ 1,10B
Оборотное предложение:
$ 1,10B
$ 1,10B$ 1,10B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 134,18K
$ 134,18K$ 134,18K
Исторический максимум:
$ 0,02889761
$ 0,02889761$ 0,02889761
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00012199
$ 0,00012199$ 0,00012199

Токеномика Redacted Terminal (███): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Redacted Terminal (███) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ███, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ███.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ███, изучите текущую цену ███!

Прогноз цены ███

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.