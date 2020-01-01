Токеномика Record Nexus (RECORD) Откройте для себя ключевую информацию о Record Nexus (RECORD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Record Nexus (RECORD) RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. Официальный сайт: https://record.nexus/ Whitepaper: https://docs.musicprotocol.io/ Купить RECORD сейчас!

Токеномика и анализ цен Record Nexus (RECORD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Record Nexus (RECORD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 508,85K $ 508,85K $ 508,85K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 469,50M $ 469,50M $ 469,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Исторический максимум: $ 0,03335107 $ 0,03335107 $ 0,03335107 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00108316 $ 0,00108316 $ 0,00108316 Узнайте больше о цене Record Nexus (RECORD)

Токеномика Record Nexus (RECORD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Record Nexus (RECORD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RECORD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RECORD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RECORD, изучите текущую цену RECORD!

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