Токеномика Recon Raccoon (RCON)

Откройте для себя ключевую информацию о Recon Raccoon (RCON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 00:20:32 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Recon Raccoon (RCON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Recon Raccoon (RCON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 81,50K
Общее предложение:
$ 999,71M
Оборотное предложение:
$ 655,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 124,26K
Исторический максимум:
$ 0
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,0001243
Информация о Recon Raccoon (RCON)

Официальный сайт:
https://www.reconraccoon.xyz/
Whitepaper:
https://www.reconraccoon.xyz/gallery/RCON%20RECON%20RACCOON%20Whitepaper%202025%20.pdf

Токеномика Recon Raccoon (RCON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Recon Raccoon (RCON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RCON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RCON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RCON, изучите текущую цену RCON!

Прогноз цены RCON

Хотите узнать, куда может двигаться RCON? Наша страница прогноза цены RCON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

