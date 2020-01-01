Токеномика Rebel by Virtuals (REBELZ) Откройте для себя ключевую информацию о Rebel by Virtuals (REBELZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rebel by Virtuals (REBELZ) Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14362 Whitepaper: https://rebelz.ai/gallery/Rebel%20by%20Virtuals%20white%20paper.docx Купить REBELZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Rebel by Virtuals (REBELZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rebel by Virtuals (REBELZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,62K $ 15,62K $ 15,62K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,62K $ 15,62K $ 15,62K Исторический максимум: $ 0,00395959 $ 0,00395959 $ 0,00395959 Исторический минимум: $ 0,00000575 $ 0,00000575 $ 0,00000575 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rebel by Virtuals (REBELZ)

Токеномика Rebel by Virtuals (REBELZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rebel by Virtuals (REBELZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REBELZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REBELZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REBELZ, изучите текущую цену REBELZ!

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