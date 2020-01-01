Токеномика Rebel by Virtuals (REBELZ)

Токеномика Rebel by Virtuals (REBELZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Rebel by Virtuals (REBELZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rebel by Virtuals (REBELZ)

Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.

Официальный сайт:
https://app.virtuals.io/virtuals/14362
Whitepaper:
https://rebelz.ai/gallery/Rebel%20by%20Virtuals%20white%20paper.docx

Токеномика и анализ цен Rebel by Virtuals (REBELZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rebel by Virtuals (REBELZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,62K
$ 15,62K$ 15,62K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,62K
$ 15,62K$ 15,62K
Исторический максимум:
$ 0,00395959
$ 0,00395959$ 0,00395959
Исторический минимум:
$ 0,00000575
$ 0,00000575$ 0,00000575
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Rebel by Virtuals (REBELZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rebel by Virtuals (REBELZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REBELZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REBELZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REBELZ, изучите текущую цену REBELZ!

Прогноз цены REBELZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.