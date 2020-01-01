Токеномика Rastopyry (RASTO) Откройте для себя ключевую информацию о Rastopyry (RASTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rastopyry (RASTO) RASTOPYRY - Vitalik’s First Dog CTO - $RASTO As written in the book Out of the Ether - ""Vitalik was given a stuffed dog, he named it Rastopyry Rastopyry is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Rastopyry is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let Rastopyry show you the way. Rastopyry aims to revolutionize the way crypto traders and investors communicate, providing real-time insights and personalized investment recommendations. Официальный сайт: https://rastopyry.org/ Купить RASTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Rastopyry (RASTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rastopyry (RASTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,16K $ 65,16K $ 65,16K Исторический максимум: $ 0,00173464 $ 0,00173464 $ 0,00173464 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rastopyry (RASTO)

Токеномика Rastopyry (RASTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rastopyry (RASTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RASTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RASTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RASTO, изучите текущую цену RASTO!

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