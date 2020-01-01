Токеномика RadioShack (RADIO) Откройте для себя ключевую информацию о RadioShack (RADIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RadioShack (RADIO) RadioShack is a 100 year old brand embedded into the global consciousness, now on a mission to be the first protocol to bridge the gap to mainstream usage of blockchain and cryptocurrencies. Официальный сайт: https://www.radioshack.org/ Whitepaper: https://docs.radioshack.org/radioshack-defi/terms/disclaimer Купить RADIO сейчас!

Токеномика и анализ цен RadioShack (RADIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RadioShack (RADIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 168,37K $ 168,37K $ 168,37K Общее предложение: $ 14,37B $ 14,37B $ 14,37B Оборотное предложение: $ 3,44B $ 3,44B $ 3,44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 703,52K $ 703,52K $ 703,52K Исторический максимум: $ 0,03856085 $ 0,03856085 $ 0,03856085 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RadioShack (RADIO)

Токеномика RadioShack (RADIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RadioShack (RADIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RADIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RADIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RADIO, изучите текущую цену RADIO!

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