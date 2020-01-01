Токеномика Rabbit Finance (RABBIT) Откройте для себя ключевую информацию о Rabbit Finance (RABBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rabbit Finance (RABBIT) Rabbit Finance is a cross-chain excess lending protocol, which can help deposit users obtain more interest and help liquidity farmers obtain higher income through high as 9x leverage and optimized reinvestment strategy. Официальный сайт: https://www.rabbitfinance.io/ Купить RABBIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Rabbit Finance (RABBIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rabbit Finance (RABBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41.09K $ 41.09K $ 41.09K Общее предложение: $ 179.06M $ 179.06M $ 179.06M Оборотное предложение: $ 106.45M $ 106.45M $ 106.45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69.12K $ 69.12K $ 69.12K Исторический максимум: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00038601 $ 0.00038601 $ 0.00038601 Узнайте больше о цене Rabbit Finance (RABBIT)

Токеномика Rabbit Finance (RABBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rabbit Finance (RABBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RABBIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RABBIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RABBIT, изучите текущую цену RABBIT!

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