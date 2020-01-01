Токеномика Quantoz USDQ (USDQ) Откройте для себя ключевую информацию о Quantoz USDQ (USDQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quantoz USDQ (USDQ) The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Официальный сайт: https://quantozpay.com Купить USDQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Quantoz USDQ (USDQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quantoz USDQ (USDQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,51M $ 7,51M $ 7,51M Общее предложение: $ 51,00M $ 51,00M $ 51,00M Оборотное предложение: $ 7,51M $ 7,51M $ 7,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,00M $ 51,00M $ 51,00M Исторический максимум: $ 1,043 $ 1,043 $ 1,043 Исторический минимум: $ 0,938182 $ 0,938182 $ 0,938182 Текущая цена: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Узнайте больше о цене Quantoz USDQ (USDQ)

Токеномика Quantoz USDQ (USDQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quantoz USDQ (USDQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDQ, изучите текущую цену USDQ!

Прогноз цены USDQ Хотите узнать, куда может двигаться USDQ? Наша страница прогноза цены USDQ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена USDQ прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!