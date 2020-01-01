Токеномика Quan2um ($QNTM) Откройте для себя ключевую информацию о Quan2um ($QNTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quan2um ($QNTM) $QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities. Официальный сайт: https://q2.eco Купить $QNTM сейчас!

Токеномика и анализ цен Quan2um ($QNTM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quan2um ($QNTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,11M $ 2,11M $ 2,11M Исторический максимум: $ 0,00700238 $ 0,00700238 $ 0,00700238 Исторический минимум: $ 0,00156465 $ 0,00156465 $ 0,00156465 Текущая цена: $ 0,00210705 $ 0,00210705 $ 0,00210705 Узнайте больше о цене Quan2um ($QNTM)

Токеномика Quan2um ($QNTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quan2um ($QNTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $QNTM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $QNTM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $QNTM, изучите текущую цену $QNTM!

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