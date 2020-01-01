Токеномика Quan2um ($QNTM)

Токеномика Quan2um ($QNTM)

Откройте для себя ключевую информацию о Quan2um ($QNTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Quan2um ($QNTM)

$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.

Официальный сайт:
https://q2.eco

Токеномика и анализ цен Quan2um ($QNTM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quan2um ($QNTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,11M
$ 2,11M$ 2,11M
Исторический максимум:
$ 0,00700238
$ 0,00700238$ 0,00700238
Исторический минимум:
$ 0,00156465
$ 0,00156465$ 0,00156465
Текущая цена:
$ 0,00210705
$ 0,00210705$ 0,00210705

Токеномика Quan2um ($QNTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Quan2um ($QNTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $QNTM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $QNTM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $QNTM, изучите текущую цену $QNTM!

Прогноз цены $QNTM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.