Токеномика Puffy (PUFFY) Откройте для себя ключевую информацию о Puffy (PUFFY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Puffy (PUFFY) $PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first. Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone’s voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community. Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together. Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world. Официальный сайт: https://puffy.wtf Whitepaper: https://puffy.wtf Купить PUFFY сейчас!

Токеномика и анализ цен Puffy (PUFFY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Puffy (PUFFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80.00K $ 80.00K $ 80.00K Общее предложение: $ 44.44B $ 44.44B $ 44.44B Оборотное предложение: $ 44.44B $ 44.44B $ 44.44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80.00K $ 80.00K $ 80.00K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Puffy (PUFFY)

Токеномика Puffy (PUFFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Puffy (PUFFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUFFY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUFFY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUFFY, изучите текущую цену PUFFY!

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