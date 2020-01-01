Токеномика ProtoKOLs (KOL) Откройте для себя ключевую информацию о ProtoKOLs (KOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ProtoKOLs (KOL) ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3 Официальный сайт: https://www.protokols.io/ Купить KOL сейчас!

Токеномика и анализ цен ProtoKOLs (KOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ProtoKOLs (KOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Общее предложение: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Оборотное предложение: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Исторический максимум: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Исторический минимум: $ 0.107756 $ 0.107756 $ 0.107756 Текущая цена: $ 0.215149 $ 0.215149 $ 0.215149 Узнайте больше о цене ProtoKOLs (KOL)

Токеномика ProtoKOLs (KOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ProtoKOLs (KOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOL, изучите текущую цену KOL!

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