Токеномика Protocol Monsters (PMON) Откройте для себя ключевую информацию о Protocol Monsters (PMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Protocol Monsters (PMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Protocol Monsters (PMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 264,13K $ 264,13K $ 264,13K Общее предложение: $ 8,68M $ 8,68M $ 8,68M Оборотное предложение: $ 5,85M $ 5,85M $ 5,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 391,85K $ 391,85K $ 391,85K Исторический максимум: $ 62,1 $ 62,1 $ 62,1 Исторический минимум: $ 0,02767553 $ 0,02767553 $ 0,02767553 Текущая цена: $ 0,04510891 $ 0,04510891 $ 0,04510891 Узнайте больше о цене Protocol Monsters (PMON)

Токеномика Protocol Monsters (PMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Protocol Monsters (PMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMON, изучите текущую цену PMON!

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