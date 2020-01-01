Токеномика Proteo DeFi (PROTEO) Откройте для себя ключевую информацию о Proteo DeFi (PROTEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Proteo DeFi (PROTEO) PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools. Официальный сайт: https://proteodefi.com/ Whitepaper: https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction Купить PROTEO сейчас!

Токеномика и анализ цен Proteo DeFi (PROTEO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Proteo DeFi (PROTEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 192,44K $ 192,44K $ 192,44K Общее предложение: $ 13,75M $ 13,75M $ 13,75M Оборотное предложение: $ 9,19M $ 9,19M $ 9,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 287,77K $ 287,77K $ 287,77K Исторический максимум: $ 1,83 $ 1,83 $ 1,83 Исторический минимум: $ 0,01850544 $ 0,01850544 $ 0,01850544 Текущая цена: $ 0,02093621 $ 0,02093621 $ 0,02093621 Узнайте больше о цене Proteo DeFi (PROTEO)

Токеномика Proteo DeFi (PROTEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Proteo DeFi (PROTEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PROTEO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PROTEO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROTEO, изучите текущую цену PROTEO!

Прогноз цены PROTEO Хотите узнать, куда может двигаться PROTEO? Наша страница прогноза цены PROTEO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PROTEO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!