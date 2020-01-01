Токеномика Project Nostradamus ($AMEN) Откройте для себя ключевую информацию о Project Nostradamus ($AMEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Project Nostradamus ($AMEN) Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations. Официальный сайт: https://www.projectnostradamus.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view Купить $AMEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Project Nostradamus ($AMEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Project Nostradamus ($AMEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 219,09K $ 219,09K $ 219,09K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 219,09K $ 219,09K $ 219,09K Исторический максимум: $ 0,280498 $ 0,280498 $ 0,280498 Исторический минимум: $ 0,00431841 $ 0,00431841 $ 0,00431841 Текущая цена: $ 0,01043272 $ 0,01043272 $ 0,01043272 Узнайте больше о цене Project Nostradamus ($AMEN)

Токеномика Project Nostradamus ($AMEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Project Nostradamus ($AMEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $AMEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $AMEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $AMEN, изучите текущую цену $AMEN!

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