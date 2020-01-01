Токеномика PRivaCY Coin (PRCY) Откройте для себя ключевую информацию о PRivaCY Coin (PRCY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PRivaCY Coin (PRCY) PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks. Официальный сайт: https://prcycoin.com/ Купить PRCY сейчас!

Токеномика и анализ цен PRivaCY Coin (PRCY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PRivaCY Coin (PRCY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,32K $ 40,32K $ 40,32K Общее предложение: $ 61,95M $ 61,95M $ 61,95M Оборотное предложение: $ 15,85M $ 15,85M $ 15,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 157,63K $ 157,63K $ 157,63K Исторический максимум: $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00254449 $ 0,00254449 $ 0,00254449 Узнайте больше о цене PRivaCY Coin (PRCY)

Токеномика PRivaCY Coin (PRCY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PRivaCY Coin (PRCY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRCY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRCY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRCY, изучите текущую цену PRCY!

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