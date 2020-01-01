Токеномика Prisma mkUSD (MKUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Prisma mkUSD (MKUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Prisma mkUSD (MKUSD) Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance Официальный сайт: https://prismafinance.com/ Купить MKUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Prisma mkUSD (MKUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prisma mkUSD (MKUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 304,46K $ 304,46K $ 304,46K Общее предложение: $ 304,17K $ 304,17K $ 304,17K Оборотное предложение: $ 304,17K $ 304,17K $ 304,17K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 304,46K $ 304,46K $ 304,46K Исторический максимум: $ 1,49 $ 1,49 $ 1,49 Исторический минимум: $ 0,89991 $ 0,89991 $ 0,89991 Текущая цена: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Узнайте больше о цене Prisma mkUSD (MKUSD)

Токеномика Prisma mkUSD (MKUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Prisma mkUSD (MKUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MKUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MKUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MKUSD, изучите текущую цену MKUSD!

Прогноз цены MKUSD Хотите узнать, куда может двигаться MKUSD? Наша страница прогноза цены MKUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MKUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!