Токеномика Print Protocol (PRINT)

Токеномика Print Protocol (PRINT)

Откройте для себя ключевую информацию о Print Protocol (PRINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Print Protocol (PRINT)

Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns.

Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana.

8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet

Официальный сайт:
https://printsolana.com/
Whitepaper:
https://printsolana.com/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Print Protocol (PRINT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Print Protocol (PRINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 923,79K
$ 923,79K$ 923,79K
Общее предложение:
$ 9,91B
$ 9,91B$ 9,91B
Оборотное предложение:
$ 9,91B
$ 9,91B$ 9,91B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 923,79K
$ 923,79K$ 923,79K
Исторический максимум:
$ 0,00203076
$ 0,00203076$ 0,00203076
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Print Protocol (PRINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Print Protocol (PRINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRINT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRINT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRINT, изучите текущую цену PRINT!

Прогноз цены PRINT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.