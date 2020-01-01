Токеномика Print Protocol (PRINT) Откройте для себя ключевую информацию о Print Protocol (PRINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Print Protocol (PRINT) Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet Официальный сайт: https://printsolana.com/ Whitepaper: https://printsolana.com/whitepaper.pdf Купить PRINT сейчас!

Токеномика и анализ цен Print Protocol (PRINT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Print Protocol (PRINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 923,79K $ 923,79K $ 923,79K Общее предложение: $ 9,91B $ 9,91B $ 9,91B Оборотное предложение: $ 9,91B $ 9,91B $ 9,91B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 923,79K $ 923,79K $ 923,79K Исторический максимум: $ 0,00203076 $ 0,00203076 $ 0,00203076 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Print Protocol (PRINT)

Токеномика Print Protocol (PRINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Print Protocol (PRINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRINT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRINT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRINT, изучите текущую цену PRINT!

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