Токеномика PrimoAI ($PRIMO)
Информация о PrimoAI ($PRIMO)
PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.
Токеномика и анализ цен PrimoAI ($PRIMO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене PrimoAI ($PRIMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика PrimoAI ($PRIMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики PrimoAI ($PRIMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $PRIMO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $PRIMO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $PRIMO, изучите текущую цену $PRIMO!
Прогноз цены $PRIMO
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.