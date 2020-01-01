Токеномика PrimoAI ($PRIMO) Откройте для себя ключевую информацию о PrimoAI ($PRIMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PrimoAI ($PRIMO) PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Whitepaper: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Купить $PRIMO сейчас!

Токеномика и анализ цен PrimoAI ($PRIMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PrimoAI ($PRIMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 373,67K $ 373,67K $ 373,67K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 747,34K $ 747,34K $ 747,34K Исторический максимум: $ 0,00121427 $ 0,00121427 $ 0,00121427 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00074734 $ 0,00074734 $ 0,00074734 Узнайте больше о цене PrimoAI ($PRIMO)

Токеномика PrimoAI ($PRIMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PrimoAI ($PRIMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $PRIMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $PRIMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $PRIMO, изучите текущую цену $PRIMO!

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