Токеномика Presearch (PRE)

Токеномика Presearch (PRE)

Откройте для себя ключевую информацию о Presearch (PRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Presearch (PRE)

Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.

Официальный сайт:
https://www.presearch.io/
Whitepaper:
https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf

Токеномика и анализ цен Presearch (PRE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Presearch (PRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,07M
$ 2,07M$ 2,07M
Общее предложение:
$ 800,00M
$ 800,00M$ 800,00M
Оборотное предложение:
$ 590,00M
$ 590,00M$ 590,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,81M
$ 2,81M$ 2,81M
Исторический максимум:
$ 0,814159
$ 0,814159$ 0,814159
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00351237
$ 0,00351237$ 0,00351237

Токеномика Presearch (PRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Presearch (PRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRE, изучите текущую цену PRE!

Прогноз цены PRE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.