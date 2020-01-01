Токеномика Presearch (PRE) Откройте для себя ключевую информацию о Presearch (PRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Presearch (PRE) Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. Официальный сайт: https://www.presearch.io/ Whitepaper: https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf Купить PRE сейчас!

Токеномика и анализ цен Presearch (PRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Presearch (PRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,07M $ 2,07M $ 2,07M Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 590,00M $ 590,00M $ 590,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,81M $ 2,81M $ 2,81M Исторический максимум: $ 0,814159 $ 0,814159 $ 0,814159 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00351237 $ 0,00351237 $ 0,00351237 Узнайте больше о цене Presearch (PRE)

Токеномика Presearch (PRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Presearch (PRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRE, изучите текущую цену PRE!

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