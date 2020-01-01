Токеномика PREME Token (PREME) Откройте для себя ключевую информацию о PREME Token (PREME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PREME Token (PREME) PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Официальный сайт: https://premetoken.com/ Whitepaper: https://premetoken.com/#whitepaper Купить PREME сейчас!

Токеномика и анализ цен PREME Token (PREME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PREME Token (PREME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 342,09K $ 342,09K $ 342,09K Общее предложение: $ 236,37M $ 236,37M $ 236,37M Оборотное предложение: $ 123,53M $ 123,53M $ 123,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 654,57K $ 654,57K $ 654,57K Исторический максимум: $ 0,03344384 $ 0,03344384 $ 0,03344384 Исторический минимум: $ 0,00206773 $ 0,00206773 $ 0,00206773 Текущая цена: $ 0,00276911 $ 0,00276911 $ 0,00276911 Узнайте больше о цене PREME Token (PREME)

Токеномика PREME Token (PREME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PREME Token (PREME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PREME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PREME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PREME, изучите текущую цену PREME!

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