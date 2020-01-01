Токеномика PPKAS (PPKAS) Откройте для себя ключевую информацию о PPKAS (PPKAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PPKAS (PPKAS) PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E app in Telegram on Kaspa, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Официальный сайт: https://ppkas.space/ Whitepaper: https://ppkas.space/documents/PPKAS_Whitepaper.pdf Купить PPKAS сейчас!

Токеномика и анализ цен PPKAS (PPKAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PPKAS (PPKAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,10M $ 10,10M $ 10,10M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,10M $ 10,10M $ 10,10M Исторический максимум: $ 0,00102218 $ 0,00102218 $ 0,00102218 Исторический минимум: $ 0,00015937 $ 0,00015937 $ 0,00015937 Текущая цена: $ 0,00101007 $ 0,00101007 $ 0,00101007 Узнайте больше о цене PPKAS (PPKAS)

Токеномика PPKAS (PPKAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PPKAS (PPKAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PPKAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PPKAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PPKAS, изучите текущую цену PPKAS!

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