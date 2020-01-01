Токеномика PowerTrade Fuel (PTF) Откройте для себя ключевую информацию о PowerTrade Fuel (PTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PowerTrade Fuel (PTF) The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan. Официальный сайт: https://power.trade/ Купить PTF сейчас!

Токеномика и анализ цен PowerTrade Fuel (PTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PowerTrade Fuel (PTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 230,99K $ 230,99K $ 230,99K Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 24,57M $ 24,57M $ 24,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,76M $ 3,76M $ 3,76M Исторический максимум: $ 2,67 $ 2,67 $ 2,67 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00940106 $ 0,00940106 $ 0,00940106 Узнайте больше о цене PowerTrade Fuel (PTF)

Токеномика PowerTrade Fuel (PTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PowerTrade Fuel (PTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PTF, изучите текущую цену PTF!

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