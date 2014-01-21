Токеномика Potcoin (POT) Откройте для себя ключевую информацию о Potcoin (POT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Potcoin (POT) PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow. Официальный сайт: https://www.potcoin.com Купить POT сейчас!

Токеномика и анализ цен Potcoin (POT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Potcoin (POT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Общее предложение: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Оборотное предложение: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Исторический максимум: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00353217 $ 0.00353217 $ 0.00353217 Узнайте больше о цене Potcoin (POT)

Токеномика Potcoin (POT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Potcoin (POT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POT, изучите текущую цену POT!

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