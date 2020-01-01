Токеномика Possum (PSM) Откройте для себя ключевую информацию о Possum (PSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Possum (PSM) ​Possum Labs is a team dedicated to creating new financial products which promote credible neutrality, transparency and collaboration. While these products may serve completely different functions, each one will have a positive sum nature (hence the name Possum). Each product will benefit all users at nobody’s expense. Using DeFi’s inherent composability, Possum Labs aims to create new financial products featuring greater capital efficiency and better incentive structures than what the current financial system can offer. Our first product, Portals, is slated to launch in Q4 2023. Each Portal taps an underlying yield source and unlocks future yield for depositors right now, instantly. Portals lets yield time travel; if you deposit $100 of a token with 20% APY, you can claim that $20 immediately rather than having to wait a year. The more a user claims upfront, the longer they’ll need to wait to withdraw their deposit. Официальный сайт: https://www.possumlabs.io/ Whitepaper: https://possum-labs.gitbook.io/docs Купить PSM сейчас!

Токеномика и анализ цен Possum (PSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Possum (PSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 573,42K $ 573,42K $ 573,42K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,18B $ 4,18B $ 4,18B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Исторический максимум: $ 0,00170821 $ 0,00170821 $ 0,00170821 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013713 $ 0,00013713 $ 0,00013713 Узнайте больше о цене Possum (PSM)

Токеномика Possum (PSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Possum (PSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSM, изучите текущую цену PSM!

Прогноз цены PSM Хотите узнать, куда может двигаться PSM? Наша страница прогноза цены PSM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PSM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!